"Москва и мир": онлайн-видеотрансляции в больнице и жара в Японии

В инфекционной больнице № 2, Морозовской клинике, и 15-м роддоме имени Филатова введены онлайн-видеотрансляции. Теперь родители там могут наблюдать за своими детьми, находящимися в неонатологических и реанимационных отделениях. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных запустили в прошлом году на базе перинатального центра 24-й больницы. Это позволило родителям, у которых нет возможности находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме.

Со временем список медцентров было решено расширить. Видеотрансляции будут прерываться только на время необходимых лечебных мероприятий или технических работ. Просмотр возможен со смартфона или другого электронного устройства. Чтобы получить доступ к трансляции, родители необходимо заполнить заявление. Одобрить его должен заведующий отделением либо лечащий врач новорожденного.

Жара, ковид, Олимпиада – Япония сейчас пытается справиться с этими проблемами, но пока проигрывает в битве. За последние семь дней с тепловыми ударами в стране были госпитализированы более 8 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем неделей ранее. Жертвами зноя стали 23 японца.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время столбики термометров продолжат ползти вверх. Власти призывают население носить головные уборы, пить больше воды и ограничить время пребывания на солнце. При этом ношение масок тоже никто не отменял. За прошедшие сутки в Японии установлен очередной ковидный антирекорд – 9 576 случаев заражения. Предыдущий максимум был подтвержден в январе, но тогда за день заболели на две тысячи человек меньше.

Самая тяжелая ситуация в Токио. На город, который принимает Олимпийские игры, приходится треть всех случаев заболевания. Местные СМИ пишут, что правительство может уже 30 июля объявить в ряде префектур режим чрезвычайной ситуации.

Программа туристического кешбэка будет продлена до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм. Изначально планировалось закрыть окно продаж в последний день этого месяца. Однако выделенные правительством деньги позволили программу продлить.

Сейчас туристы могут покупать пакетные туры с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. Речные и морские круизы ограничиваются периодом с 1 сентября и до окончания навигации. Согласно условиям программы туристического кешбэка, покупателям поездок по России может вернуться до 20 процентов затрат, но не более 20 тысяч рублей.

Есть несколько условий – для оплаты туров необходимо использовать карту платежной системы "Мир", а поездка должна длиться минимум три дня. Программу кешбэка за туры по России запустили летом прошлого года. За это время ею воспользовались свыше двух миллионов человек. Они купили туры на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей.