"Москва и мир": строительство БКЛ и взрыв на химзаводе в Леверкузене

Строительство еще одного объекта столичного метрополитена подходит к концу. Речь идет о станции "Новаторская" Большой кольцевой линии. Там уже готовы основные конструкции. Полным ходом идут прокладка коммуникаций и отделочные работы. Станция расположилась на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. У нее будет два вестибюля. Ход строительных работ оценил Сергей Собянин. Мэр отметил, что до конца года закончится строительство еще девяти станций Большой кольцевой линии.

Открытие южного участка БЛК улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких столичных районов: Проспекта Вернадского, Обручевского, Коньково, Черемушки и Зюзино. В них проживают около 570 тысяч человек.

В немецком Леверкузене после взрыва на химзаводе детям запретили играть на улице. Им также нельзя пользоваться бассейнами, расположенными во дворах и есть фрукты и овощи, выращенные в собственных садах.

Взрыв на химзаводе прогремел накануне. За ним последовал пожар. Над городом поднялся многометровый столб дыма. Взять контроль над огнем пожарные не могли в течение нескольких часов. В результате произошедшего два человека погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Предприятие, на котором произошел взрыв, занимается производством различных химикатов. По предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание хлорсодержащих растворителей.

Из-за выброса большого количества токсичных продуктов горения в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом специалисты успокаивают горожан – измерения загрязнения воздуха сейчас показывают, что отклонений от нормы нет.

Программа туристического кешбэка будет продлена до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм. Изначально планировалось закрыть окно продаж в последний день этого месяца. Однако выделенные правительством деньги позволили программу продлить.

Сейчас туристы могут покупать пакетные туры с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. Речные и морские круизы ограничиваются периодом с 1 сентября и до окончания навигации. Согласно условиям программы туристического кешбэка, покупателям поездок по России может вернуться до 20 процентов затрат, но не более 20 тысяч рублей.

Есть несколько условий – для оплаты туров необходимо использовать карту платежной системы "Мир", а поездка должна длиться минимум три дня. Программу кешбэка за туры по России запустили летом прошлого года. За это время ею воспользовались свыше двух миллионов человек. Они купили туры на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей.