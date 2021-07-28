"Москва и мир": электронные медкарты и взрыв на химзаводе в Леверкузене

Более 22 миллионов раз за последние полгода москвичи воспользовались электронной медицинской картой. Этот сервис городского департамента здравоохранения один из самых популярных у горожан. Для сравнения, в прошлом году к его услугам горожане прибегали в 1,5 раза реже.

Пользователи могут просматривать протоколы осмотров, результаты лабораторных исследований, изучать информацию о действующих рецептах и многое другое. Также жители столицы могут самостоятельно вести "Дневник здоровья" и вносить данные о личном и семейном анамнезе.

В разделе "Мои прививки" отображаются данные о выполненной вакцинации. Там помимо прочего можно найти дату и название введенной вакцины.

Документы из электронной медкарты можно переправлять по электронной почте или через мессенджеры. Доступ к сервису предоставляется горожанам автоматически, если у них есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Родители несовершеннолетних могут просматривать медкарты детей. Для этого в личный кабинет надо внести о них сведения.

В европейскую часть России пришла дождливая погода. Она сохранится до конца месяца, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Правда, специалист отметил, что осадки уже в четверг, 29 июля, приобретут летний характер, то есть будут вполне комфортными и не будут приводить граждан в уныние. Похолодания при этом не ожидается.

В столице дожди уже начались. Москвичам обещают грозы. В среду температура максимально поднимется до +28 градусов. Ночью ожидается, что дождь усилится и перерастет, как говорят синоптики, в залповые ливни. Поэтому в столице и области в среду и четверг объявили желтый уровень погодной опасности.

Экстремальной жары в Москве синоптики больше не ожидают. При этом прогнозируют аномальный зной в других регионах.

Уже несколько дней высокая температура выше +30 градусов держится на Сахалине, Южно-Курильских островах и в Приморском крае. До +36 ожидается также на юге страны – в Краснодарском крае и Крыму, а в Ростовской области – вообще до +38 градусов.

В немецком Леверкузене после взрыва на химзаводе детям запретили играть на улице. Им также нельзя пользоваться бассейнами, расположенными во дворах и есть фрукты и овощи, выращенные в собственных садах.

Взрыв на химзаводе прогремел накануне. За ним последовал пожар. Над городом поднялся многометровый столб дыма. Взять контроль над огнем пожарные не могли в течение нескольких часов. В результате произошедшего два человека погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Предприятие, на котором произошел взрыв, занимается производством различных химикатов. По предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание хлорсодержащих растворителей.

Из-за выброса большого количества токсичных продуктов горения в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом специалисты успокаивают горожан – измерения загрязнения воздуха сейчас показывают, что отклонений от нормы нет.