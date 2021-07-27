"Москва и мир": благоустройство в столице и непогода в Эмилии-Романье

В столице появится еще одна благоустроенная зона. Речь идет об участке от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания. Территорию приведут в порядок до конца лета, пообещал Сергей Собянин. Мэр отметил, что ранее на благоустройство такого масштаба требовалось два года, а сейчас – всего несколько месяцев.

В районе Красной Пресни и Звенигородского шоссе высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Там организуют прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят большой зеленой аллеей. Благоустроят и 100-летний парк Декабрьского восстания. Помимо прочего, там приведут в порядок здание кордегардии Пресненской заставы.

Непогода ударила по итальянскому региону Эмилия-Романья. Больше всего пострадал город Палермо. Очевидцы говорят, что с неба падали ледяные булыжники размером до 10 сантиметров.

Из-за непогоды на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной трассе Милан – Неаполь. Многие машины оказались разбиты, есть травмы и у людей. Это не первый за последнее время удар стихии по Европе.

В Германии и Бельгии жертвами наводнения стали более 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Синоптики уверяют, что предупреждение о повышении уровня рек было дано своевременно. Однако вмешался человеческий фактор. Власти не всех регионов отреагировали на информацию метеослужб – не эвакуировали людей и не установили защитные сооружения. Материальный ущерб еще предстоит подсчитать, но уже сейчас ясно, что сумма будет гигантской. Только убытки немецких компаний, расположенных в долине реки Ар, по предварительным оценкам, составляют более 500 миллионов евро.

В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах. По прогнозам, в большинстве северокавказских республик, на Амуре и юге Сибири ожидаются сильные осадки и ветер. Как рассказал научный руководитель Роман Вильфанд, холодные воздушные массы, которые идут через Урал и через Поволжье с севера, приводят к тому, что в этой местности складывается неприятная ситуация. Будут дожди с грозами, возможен град.

Также поднимется уровень воды в реках. Опасный ливень накроет и Сочи. Причем уже в третий раз за сезон. Ожидаются сильные продолжительные осадки – за 12 часов выпадет до 50 миллиметров. При таком количестве есть риск паводков и схода селевых потоков. В Сочи к непогоде готовятся, в городе установили более 100 сирен, предупреждающих о повышении уровня воды в реках.

Дожди придут и в столичный регион. Гроза ожидается в ночь на 29 июля. При этом температура воздуха в городе понизится.