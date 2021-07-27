"Москва и мир": QR-коды в столице и открытие Венгрии для туристов

18:20
Московские театры смогут впускать максимум зрителей. Власти разрешили проводить культурные мероприятия без ограничений по заполняемости залов, если вход будет организован по QR-кодам. Постановление об этом подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. В документе также сказано, что зрителям с кодами можно не надевать маски и перчатки.
Ранее в Москве ограничили заполняемость залов в учреждениях культуры до 50% от общей вместимости. При этом количество посетителей не должно было превышать 500 человек. Эти требования тоже остаются в силе, если на спектакль пускают без QR-кодов.
Эта система еще недавно действовала в ресторанах и кафе. Однако с 19 июля такое правило для общепита отменили. Тем не менее все остальные санитарные требования должны соблюдаться. Некоторое смягчение ограничений идет на фоне улучшения статистики по коронавирусу. Последние 2 дня количество заболевших в столице не превышает трех тысяч.
Венгрия открывается для вакцинированных россиян. С 27 июля путешественникам не нужно будет сдавать дополнительные анализы для въезда в эту страну. Непривитым же туристам придется не только пройти ПЦР-тест не ранее чем за три дня до поездки, но и провести 10 дней на карантине. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт и другие города всегда были популярными направлениями у россиян.
Скоро россияне смогут снова отдохнуть и на курортах Египта. Туда отправилась российская делегация, которая проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также проинспектирует отели и больницы. Если эксперты сочтут, что на курортах безопасно, то будут выданы разрешения на полеты в эти города.
По оценкам Ассоциации туроператоров России, Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут посетить около 28–30 тысяч российских туристов за месяц. Потенциальный же спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек.
Непогода ударила по итальянскому региону Эмилия-Романья. Больше всего пострадал город Палермо. Очевидцы говорят, что с неба падали ледяные булыжники, размером до 10 сантиметров.
Из-за непогоды на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной трассе Милан – Неаполь. Многие машины оказались разбиты, есть травмы и у людей. Это не первый за последнее время удар стихии по Европе.
В Германии и Бельгии жертвами наводнения стали более 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Синоптики уверяют, что предупреждение о повышении уровня рек было дано своевременно. Однако вмешался человеческий фактор. Власти не всех регионов отреагировали на информацию метеослужб – не эвакуировали людей и не установили защитные сооружения. Материальный ущерб еще предстоит подсчитать, но уже сейчас ясно, что сумма будет гигантской. Только убытки немецких компаний, расположенных в долине реки Ар, по предварительным оценкам, составляют более 500 миллионов евро.
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