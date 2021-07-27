"Москва и мир": QR-коды в столице и открытие Венгрии для туристов

Московские театры смогут впускать максимум зрителей. Власти разрешили проводить культурные мероприятия без ограничений по заполняемости залов, если вход будет организован по QR-кодам. Постановление об этом подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. В документе также сказано, что зрителям с кодами можно не надевать маски и перчатки.

Ранее в Москве ограничили заполняемость залов в учреждениях культуры до 50% от общей вместимости. При этом количество посетителей не должно было превышать 500 человек. Эти требования тоже остаются в силе, если на спектакль пускают без QR-кодов.

Эта система еще недавно действовала в ресторанах и кафе. Однако с 19 июля такое правило для общепита отменили. Тем не менее все остальные санитарные требования должны соблюдаться. Некоторое смягчение ограничений идет на фоне улучшения статистики по коронавирусу. Последние 2 дня количество заболевших в столице не превышает трех тысяч.

Венгрия открывается для вакцинированных россиян. С 27 июля путешественникам не нужно будет сдавать дополнительные анализы для въезда в эту страну. Непривитым же туристам придется не только пройти ПЦР-тест не ранее чем за три дня до поездки, но и провести 10 дней на карантине. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт и другие города всегда были популярными направлениями у россиян.

Скоро россияне смогут снова отдохнуть и на курортах Египта. Туда отправилась российская делегация, которая проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также проинспектирует отели и больницы. Если эксперты сочтут, что на курортах безопасно, то будут выданы разрешения на полеты в эти города.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут посетить около 28–30 тысяч российских туристов за месяц. Потенциальный же спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек.

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в городе Серфсайд жилого дома останки последнего погибшего. Его уже опознали. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до 98. Судьба еще 12 человек остается неизвестной, власти приняли решение поисковые работы завершить.

Обрушение части 12-этажного дома произошло в конце июня. В штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации. В первый день из-под завалов спасателям удалось извлечь 37 человек. После этого выживших больше не находили.

7 июля спасательную операцию прекратили, после чего на месте катастрофы был начат поиск тел погибших. Точные причины трагедии еще не определены. Однако власти обещают провести самое тщательное расследование. Основной версией произошедшего пока остается проблема с конструкцией здания. Власти Штата неоднократно подчеркивали, что у них нет свидетельств того, что обрушение дома было вызвано кем-то целенаправленно.