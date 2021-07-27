"Москва и мир": погода в столице и открытие Венгрии для туристов

На столицу надвигается циклон, затопивший Европу. Он придет в Москву 28 июля. В первой половине дня будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до 30 градусов тепла. Вечером же ситуация изменится – небо затянут кучевые облака, а температура снизится.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ожидается ночная гроза – за 12 часов в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков, а в окрестностях столицы – даже до 15–20. Это примерно пятая часть от месячной нормы.

На фоне грозы и дождей 29 июля температура в городе поднимется до 21–26 градусов, а 30 июля станет еще жарче – термометры могут показать до 30 градусов тепла. Жара, по словам специалистов, еще не раз накроет Москву этим летом. Сильный зной может вернуться в середине и в конце августа. И это несмотря на то, что климатический пик жары приходится конец июля и на первые дни августа.

Венгрия открывается для вакцинированных россиян. С 27 июля путешественникам не нужно будет сдавать дополнительные анализы для въезда в эту страну. Непривитым же туристам придется не только пройти ПЦР-тест не ранее чем за три дня до поездки, но и провести 10 дней на карантине. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт и другие города всегда были популярными направлениями у россиян.

Скоро россияне смогут снова отдохнуть и на курортах Египта. Туда отправилась российская делегация, которая проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также проинспектирует отели и больницы. Если эксперты сочтут, что на курортах безопасно, то будут выданы разрешения на полеты в эти города.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут посетить около 28–30 тысяч российских туристов за месяц. Потенциальный же спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек.

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в городе Серфсайд жилого дома останки последнего погибшего. Его уже опознали. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до 98. Судьба еще 12 человек остается неизвестной, власти приняли решение поисковые работы завершить.

Обрушение части 12-этажного дома произошло в конце июня. В штате Флорида был введен режим чрезвычайной ситуации. В первый день из-под завалов спасателям удалось извлечь 37 человек. После этого выживших больше не находили.

7 июля спасательную операцию прекратили, после чего на месте катастрофы был начат поиск тел погибших. Точные причины трагедии еще не определены. Однако власти обещают провести самое тщательное расследование. Основной версией произошедшего пока остается проблема с конструкцией здания. Власти Штата неоднократно подчеркивали, что у них нет свидетельств того, что обрушение дома было вызвано кем-то целенаправленно.