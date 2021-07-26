"Москва и мир": снижение заболеваемости COVID-19 в Москве и сильные ливни в Лондоне

Станции Сокольнической линии метро "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" снова доступны для пассажиров. Их открыли досрочно после временных ограничений. Тем не менее, движения между "Университетом" и "Юго-Западной" пока нет.

Специалисты работают над тем, чтобы связать станцию "Проспект Вернадского" с одноименной платформой Большой кольцевой линии. Для этого временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Сейчас на закрытом участке заканчивают перекладывать электрический кабель. После того, как процесс будет завершен, вся красная ветка заработает в обычном режиме.

На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ. Они ходят с интервалом менее минуты. Также москвичам рекомендуют выбирать для поездок альтернативные маршруты через соседние линии метро.

За последнюю неделю в столице выявили на 30% меньше случаев коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, в Москве фиксируют минимальное число заражений с июня, и есть надежда, что ситуация стабилизируется. Так, за последние сутки в городе прибавилось 2 тысячи 629 пациентов с COVID-19. Ранее же показатель не опускался ниже трех тысяч.

Ситуацию с коронавирусом Собянин обсудил с медиками из поликлиники в Кузьминках. Она открылась после реконструкции. Здание практически полностью перестроили: заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты, двери и окна, выполнили отделку помещений. Ремонт делали по новым московским стандартам: рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Швейцарию накрыли сильнейшие ливни. Самая сложная ситуация в кантонах Люцерн и Цуг. Населенные пункты в этих регионах серьезно подтоплены. Подвалы домов и подземные гаражи превратились в бассейны, участки автотрасс ушли под воду, движение по ним перекрыто. Нарушено междугороднее железнодорожное сообщение.

Кроме того, в зоне стихийного бедствия фиксируют многочисленные молнии. Всего за несколько часов метеорологи насчитали 35 тысяч вспышек. В спецслужбы приходят сотни звонков от местных жителей. Все они связанны с происшествиями, вызванными стихией.

Похожая ситуация в Лондоне. Там тоже ливень привел к подтоплению десятков улиц. Синоптики сообщили, накануне вечером в некоторых частях города выпало более 50 миллиметров осадков. В результате в ряде районов британской столицы стихия парализовала автомобильное движение. Жители сообщают о затоплениях на цокольных этажах. По прогнозам, сильные ливни в столице Великобритании в ближайшие дни продолжатся.