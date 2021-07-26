"Москва и мир": коронавирус в столице и прививочные сертификаты во Франции

За последнюю неделю в столице выявили на 30% меньше случаев коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, в Москве фиксируют минимальное число заражений с июня, и есть надежда, что ситуация стабилизируется. За последние сутки в городе выявили 2 629 случаев COVID-19. Ранее показатель не опускался ниже 3 тысяч.

Ситуацию с коронавирусом Собянин обсудил с медиками из 9-й поликлиники в Кузьминках. Она открылась после реконструкции. Здание практически полностью перестроили: заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты, двери и окна, выполнили отделку помещений.

Несмотря на многочисленные акции протеста, парламент Франции одобрил законопроект о применении прививочных сертификатов. Теперь только обладатели этого документа смогут посещать рестораны и культурные заведения, а также совершать поездки по стране.

Чтобы оформить пропуск, необходимо привиться вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Рассчитывать на получение документа могут также недавно переболевшие коронавирусом или получившие отрицательный результат ПЦР-тест. С августа пропуск будут проверять у совершеннолетних, а с конца сентября он потребуется и подросткам старше 12 лет.

Французы с ужесточением ограничительных мер категорически не согласны. В стране проходят многотысячные протесты. Накануне на улицы вышли около 160 тысяч человек. В полиции сообщили, что акции временами перерастали в беспорядки. Около 10 демонстрантов были задержаны. Похожие митинги охватили и Великобританию. Жители Королевства также требуют освободить их от пропускной системы и отменить другие ограничительные меры.

Валерий Карпин официально возглавил национальную футбольную сборную. На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Соглашение с 52-летним специалистом подписано до конца года. Контракт могут продлить, если команда удачно пройдет отбор на чемпионат мира 2022 года. Первая игра состоится 1 сентября, соперниками будут хорваты.

При этом в ближайшие полгода новый наставник сборной будет тренировать еще и "Ростов". С этой командой он работает с 2017 года. До этого Карпин возглавлял испанскую "Мальорку", армавирское "Торпедо" и "Спартак". Москвичей он доводил до четвертьфинала Лиги Европы и дважды становился с ними серебряным призером в чемпионате России. Правда, в отличие от всех предыдущих тренеров сборной, у Карпина еще нет ни одного трофея в качестве главного наставника команды.

Спортивные эксперты отмечают железный характер и силу воли российского специалиста, которые он демонстрировал в сборной в качестве игрока. За национальную команду Карпин сыграл 73 матча и забил 17 голов.