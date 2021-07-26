"Москва и мир": бонус для вакцинированных пенсионеров и прививочные сертификаты во Франции

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Московские пенсионеры, которые сделали прививку против коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, получат подарок. Это специальная коробка "С заботой о здоровье". Туда входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, таблетница, маски и другое.
Коробку можно забрать в течение месяца после инъекции вторым компонентом вакцины. Нужно показать паспорт, полис ОМС и сертификат о вакцинации, а также сертификат на набор. Подарок выдают в центрах социального обслуживания по месту жительства и в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник.
В настоящее время во всех прививочных пунктах столицы также идет ревакцинация. Она рекомендуется людям, которые вакцинировались полгода назад и ранее. Для повторной прививки используют "Спутник V" или "Спутник Лайт".
Почти 30 населенных пунктов Якутии заволокло дымом от природных пожаров. Дышать таким воздухом не только трудно, но и опасно, говорят специалисты. За сутки спасатели потушили 45 очагов. Сделать это в труднодоступной местности им помогли прошедшие в регионе дожди. Удалость локализовать огонь в национальном парке "Ленские столбы", где пожары бушуют почти 1,5 месяца. Ущерб, который нанесен заповедной зоне, еще не подсчитан.
Несмотря на усилия пожарных, огонь вспыхивает с новой силой – этому способствуют жара и ветер. Всего, по данным "Авиалесоохраны", в Якутии горят почти 750 тысяч гектаров леса. На борьбу со пламенем брошены все силы: на земле огонь тушат десантники лесоохраны, спасатели и добровольцы, а с воздуха помогает авиация.
Вертолет Минобороны Ми-8 только за один день 18 раз сбросил воду на горящую тайгу в ближайшем от Якутска Горном улусе.
Крупные природные пожары зафиксированы и в других регионах: в Иркутской области, на Чукотке, в Карелии и Хабаровском крае.
Несмотря на многочисленные акции протеста, парламент Франции одобрил законопроект о применении прививочных сертификатов. Теперь только обладатели этого документа смогут посещать рестораны и культурные заведения, а также совершать поездки по стране. Чтобы оформить пропуск, необходимо привиться вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.
Рассчитывать на получение документа могут также недавно переболевшие коронавирусом или получившие отрицательный результат ПЦР-тест. С августа пропуск будут проверять у совершеннолетних, а с конца сентября он потребуется и подросткам старше 12 лет.
Французы с ужесточением ограничительных мер категорически не согласны. В стране проходят многотысячные протесты. Накануне на улицы вышли около 160 тысяч человек. В полиции сообщили, что акции временами перерастали в беспорядки. Около 10 демонстрантов были задержаны.
Похожие митинги охватили и Великобританию. Жители королевства также требуют освободить их от пропускной системы и отменить другие ограничительные меры.
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