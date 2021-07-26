"Москва и мир": открытие станций метро и ливни в Швейцарии

Станции Сокольнической линии метро "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" снова доступны для пассажиров. Их открыли досрочно после временных ограничений. Тем не менее движения поездов между "Университетом" и "Юго-Западной" пока нет. Специалисты работают над тем, чтобы связать станцию "Проспект Вернадского" с одноименной платформой Большой кольцевой линии. Для этого временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения.

Сейчас на закрытом участке заканчивают перекладывать электрический кабель. После того, как процесс будет завершен, вся Сокольническая линия заработает в обычном режиме.

На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ. Они ходят с интервалом менее минуты. Также москвичам рекомендуют выбирать для поездок альтернативные маршруты через соседние линии метро. Новая станция "Проспект Вернадского" входит в юго-западный участок Большой кольцевой линии. Открыть его планируют в сентябре.

Швейцарию накрыли сильнейшие ливни. Самая сложная ситуация в кантонах Люцерн и Цуг. Населенные пункты в этих регионах серьезно подтоплены. Подвалы домов и подземные гаражи превратились в бассейны, участки автотрасс ушли под воду, движение по ним перекрыто. Нарушено междугороднее железнодорожное сообщение.

Кроме того, в зоне стихийного бедствия фиксируют многочисленные молнии. Всего за несколько часов метеорологи насчитали 35 тысяч вспышек. В спецслужбы приходят сотни звонков от местных жителей. Все они связанны с происшествиями, вызванными стихией.

Похожая ситуация в Лондоне. Там тоже ливень привел к подтоплению десятков улиц. Синоптики сообщили, что накануне вечером в некоторых частях города выпало более 50 миллиметров осадков. В результате в ряде районов британской столицы стихия парализовала автомобильное движение. Жители сообщают о затоплениях на цокольных этажах. По прогнозам, сильные ливни в столице Великобритании в ближайшие дни продолжатся.

Почти 30 населенных пунктов Якутии заволокло дымом от природных пожаров. Дышать таким воздухом не только трудно, но и опасно, говорят специалисты. За сутки спасатели потушили 45 очагов. Сделать это в труднодоступной местности им помогли прошедшие в регионе дожди.

Удалость локализовать огонь в национальном парке "Ленские столбы", где пожары бушуют почти 1,5 месяца. Ущерб, который нанесен заповедной зоне, еще не подсчитан. Несмотря на усилия пожарных, огонь вспыхивает с новой силой – этому способствуют жара и ветер. Всего, по данным Авиалесоохраны, в Якутии горят почти 750 тысяч гектаров леса. На борьбу со пламенем брошены все силы – на земле огонь тушат десантники лесоохраны, спасатели и добровольцы, а с воздуха помогает авиация.

Вертолет Минобороны Ми-8 только за один день 18 раз сбросил воду на горящую тайгу в ближайшем от Якутска Горном улусе. Крупные природные пожары сейчас зафиксированы и в других регионах: в Иркутской области, на Чукотке, в Карелии и Хабаровском крае.