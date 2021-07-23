"Москва и мир": ситуация с COVID-19 в столице и ограничения в Италии

26 июля частично откроется участок Сокольнической линии метро. Станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" начнут работать на две недели раньше запланированного срока. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Однако станция "Проспект Вернадского" все еще будет закрыта. Поэтому движения поездов между "Юго-Западной" и "Университетом" не будет до 8 августа включительно.

Участок "Спортивная" – "Тропарево" временно недоступен из-за строительства перехода на Большую кольцевую линию. Пересадка будет на "Проспекте Вернадского". Там временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Сейчас специалисты заканчивают перекладывать электрической кабель.

На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ. Они ходят с интервалом менее минуты. Также москвичам рекомендуют выбирать для поездок альтернативные маршруты через соседние линии метро.

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что число выявленных случаев заражения COVID-19 снижается пятую неделю подряд. Однако итоги подводить еще рано.

"Эту неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", – сказал мэр.

Пока Москва продолжает оставаться лидером в России по количеству больных коронавирусом. За последние сутки в столице зафиксировано 3 425 случаев заражения.

Что касается вакцинации, то более 2 миллионов горожан полностью иммунизировались, еще около 4 миллионов получили первый компонент вакцины. Кроме того, привитые более полугода назад жители города могут пройти процедуру ревакцинации. Сделать укол можно во всех действующих центрах вакцинации.

Италия переходит на "зеленые пропуска". С 6 августа только обладатели этого документа смогут посетить кафе, музеи и театры. Оформить пропуск можно будет уже после получения первой дозы вакцины. Правда, если владелец не сделает вовремя вторую прививку, документ автоматически аннулируется.

Кроме того, Рим решил продлить до конца года режим чрезвычайной ситуации в стране. За минувшие сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч человек. Власти призывают граждан активнее приходить в прививочные пункты. Более 28,5 миллиона итальянцев прошли полный курс вакцинации – это почти половина населения страны.

Ранее санитарные пропуска ввели во Франции. Это вызвало волну недовольства у местных жителей. По стране прокатилась волна протестов. Сотни людей собрались на акцию в Париже, чтобы высказать свое недовольство желанием парламента принять законопроект об обязательных прививках и санитарных пропусках.