"Москва и мир": терминал в Шереметьево и потоп в Турции

Шереметьево стал первым в России аэропортом, где можно пройти паспортный контроль по биометрии. Первыми сделать это смогли пассажиры рейса Москва – Стамбул авиакомпании "Аэрофлот". Идентификация осуществляется за 30–45 секунд, данные из государственной информационной системы сравниваются с теми, что указаны в паспорте.

20 кабин паспортного контроля по биометрии установлены в терминале С. Он возобновил работу после перерыва. Туда переводят некоторые международные рейсы.

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что терминал способен в год обслуживать до 20 миллионов пассажиров.

"Конечно, он сделан по последнему слову техники. Это не только интерьеры, дизайны, это то оборудование, которое установлено здесь, в терминале, для регистрации наших пассажиров и для обеспечения обслуживания авиакомпании", – сказал Савельев.

Итоговые данные клинических исследований "Спутника V" будут подготовлены к октябрю. Об этом сообщил Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, по остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021–началу 2022 года.

Министр подчеркнул, что объем обследований колоссален. Анализируются также дневники самонаблюдения, которые ведут более 30% привившихся. Михаил Мурашко заявил, что никаких обязательных требований по вакцинации детей не планируется. Высокой заболеваемости ковидом среди них нет.

Кроме этого, министр рассказал о том, что первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы. Он отметил, что производство увеличивают – однокомпонентный препарат себя эффективно зарекомендовал.

17 регионов, в том числе столичный, близки к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%. Такие данные назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, вся Россия может дойти до цифры 80% к 1 ноября.

Северо-восток Турции накрыли ливневые дожди. В двух провинциях, Ризе и Архави, расположенных на черноморском побережье затопило улицы. Потоки воды были настолько сильными, что смывали не только машины, но и дома. В Сети появились кадры, на которых здание под напором воды складывается как карточный домик.

За последние 12 часов в регионе выпало более 110 миллиметров осадков. Сейчас в зоне бедствия идут поисково- спасательные работы. Спецслужбы и волонтеры ищут попавших людей.

Между тем, в Китае число жертв наводнения возросло до 51. Из опасного региона эвакуированы 400 тысяч человек. Дожди, которые в провинции Хэнань идут уже почти неделю, вызвали страшные паводки. Жизнь региона оказалась блокирована.

При этом, по прогнозам, ситуация еще ухудшится. На Китай надвигается тайфун. Стихия может обрушиться на восточное побережье страны в воскресенье. На пути стихии города, в которых проживают миллионы людей. Кроме того, у властей вызывает тревогу состояние дамб на водохранилищах.