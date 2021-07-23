"Москва и мир": открытие участка метро и ограничения в Италии

26 июля частично откроется участок Сокольнической линии метро. Станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" начнут работать на две недели раньше запланированного срока. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Однако станция "Проспект Вернадского" все еще будет закрыта. Поэтому движения поездов между "Юго-Западной" и "Университетом" не будет до 8 августа включительно.

Участок "Спортивная" – "Тропарево" временно недоступен из-за строительства перехода на Большую кольцевую линию. Пересадка будет на "Проспекте Вернадского". Там временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Сейчас специалисты заканчивают перекладывать электрической кабель.

На время ограничений для пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ. Они ходят с интервалом менее минуты. Также москвичам рекомендуют выбирать для поездок альтернативные маршруты через соседние линии метро.

Итоговые данные клинических исследований "Спутника V" будут подготовлены к октябрю. Об этом сообщил Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, по остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021–началу 2022 года.

Министр подчеркнул, что объем обследований колоссален. Анализируются также дневники самонаблюдения, которые ведут более 30% привившихся. Михаил Мурашко заявил, что никаких обязательных требований по вакцинации детей не планируется. Высокой заболеваемости ковидом среди них нет.

Кроме этого, министр рассказал о том, что первые партии вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе начали поступать в регионы. Он отметил, что производство увеличивают – однокомпонентный препарат себя эффективно зарекомендовал.

17 регионов, в том числе столичный, близки к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%. Такие данные назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, вся Россия может дойти до цифры 80% к 1 ноября.

Италия переходит на "зеленые пропуска". С 6 августа только обладатели этого документа смогут посетить кафе, музеи и театры. Оформить пропуск можно будет уже после получения первой дозы вакцины. Правда, если владелец не сделает вовремя вторую прививку, документ автоматически аннулируется.

Кроме того, Рим решил продлить до конца года режим чрезвычайной ситуации в стране. За минувшие сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч человек. Власти призывают граждан активнее приходить в прививочные пункты. Более 28,5 миллиона итальянцев прошли полный курс вакцинации – это почти половина населения страны.

Ранее санитарные пропуска ввели во Франции. Это вызвало волну недовольства у местных жителей. По стране прокатилась волна протестов. Сотни людей собрались на акцию в Париже, чтобы высказать свое недовольство желанием парламента принять законопроект об обязательных прививках и санитарных пропусках.