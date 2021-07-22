"Москва и мир": ревакцинация в столице и коронавирус в Германии

Сделать повторную прививку от COVID-19 с 22 июля можно во всех городских центрах вакцинации. Это 119 поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", центры госуслуг "Мои документы" и другие популярные общественные места.



Для жителей столицы доступен "Спутник V" и его однокомпонентная версия "Спутник Лайт", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторную вакцинацию медики рекомендуют проходить через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми штаммами коронавируса. После того, как эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинация станет ежегодной.

Для получения повторной прививки понадобится только паспорт и полис ОМС, а также сертификат о первой вакцинации, если прививку пациент делал в частной клинике или в другом регионе.

400 упаковок поддельных экспресс-тестов на ковид пытался продать мошенник, которого задержали в Москве. Об этом сообщили в МВД. Общая стоимость изъятых товаров – около 160 тысяч рублей. Цена одной упаковки – от 400 до 700 рублей.

По версии следствия, мужчина купил тесты и перепродавал их дороже через интернет. Но на территории России эти системы не зарегистрированы. Возбуждено уголовное дело. Если задержанного признают виновным, ему грозит срок до шести лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллиона рублей.

А в Пермском крае поймали мошенников, которые подделывали справки и результаты анализов на коронавирус. Как рассказали в Следственном комитете, этим занимались более 20 человек, все они – сотрудники частной клиники. Их обвиняют также в коммерческом подкупе и даче взяток. Ведется следствие.

Более половины населения ЕС сделали прививку от коронавируса, это около 200 миллионов человек. Еще почти 70% европейцев получили первую дозу вакцины. Правда, несмотря на эти цифры, ситуация с распространением коронавируса в Европе остается напряженной.

Ангела Меркель заявила, что Германию стремительно атакует штамм коронавируса "Дельта". Если в июне в стране ежедневно регистрировали около 200 случаев заражения, то сейчас эта цифра уже достигает двух тысяч. Немецкие власти не исключают ужесточения антиковидного режима.

Во Франции уже ввели новые ограничения. В стране начали выдавать "санитарные пропуска". Теперь в музеи, кинотеатры и бассейны могут попасть только французы, сделавшие прививку. С августа ограничения ужесточат: QR-коды понадобятся для входа в рестораны и бары, а также для путешествий.

Это решение властей стало поводом для массовых акций протеста.

Беспорядки начались и в Греции. В Афинах противники обязательной вакцинации прошли маршем по центру города. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.