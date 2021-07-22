"Москва и мир": ревакцинация в столице и траур в Норвегии

Бразильский штамм коронавируса "Гамма" обнаружен в России. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра "Вектор". Там пояснили, что эта мутация, как и "индийская" "Дельта", является более заразной. Эти штаммы также могут снижать эффективность антител.

"Гамма"-штамм впервые был обнаружен в Токио у путешественников, прибывших из Бразилии. В СМИ также писали, что эта мутация вызвала вспышку COVID-19 в бразильском Манаусе, несмотря на то, что город ранее уже пережил массовое заражение коронавирусом.

Тем временем, в России число смертей от COVID-19 за сутки приблизилось к рекорду. Начиная с 6 июля в нашей стране ежедневно умирают более 700 пациентов с коронавирусом. За последние сутки скончались 796 человек, что близко к абсолютному максимуму.

Россиянам напоминают, что сейчас особенно важно не пренебрегать прививкой. А в столице уже началась ревакцинация. Она доступна во всех прививочных пунктах. Ревакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19.

У берегов Сочи прошел смерч. Происходящее сняли туристы. На кадрах видно, как вихрь движется недалеко от одного из пляжей. Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие двое суток в Сочи местами ожидаются грозы с ливнями и градом, а над акваторией Черного моря могут сформироваться смерчи.

В некоторых районах Краснодарского края действует режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков. Спасатели рекомендуют жителям Сочи и туристам временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Запрет на купание на всех пляжах города также ввели в Анапе. Это связано со штормом на море и с сильным донным течением. Но это еще не все неприятности, с которыми сейчас сталкиваются туристы. На побережье Черного и Азовского морей местами появилось множество гигантских медуз. Как пишут СМИ, самые крупные особи в диаметре достигают 40 сантиметров. Отдыхающие боятся купаться, многие жалуются на укусы и ожоги. Специалисты поясняют, что причиной такого нашествия медуз стала жара.

Норвегия в трауре. В стране вспоминают жертв терактов на острове Утойя и в центре Осло. Ровно 10 лет назад Андерс Брейвик открыл стрельбу в лагере, где проходил молодежный слет Рабочей партии Норвегии. Целый час он прицельно и хладнокровно расстреливал людей. Жертвами нападения стали 69 человек, в основном подростки, еще 66 получили ранения.

До этого убийства террорист успел привести в действие бомбу в правительственном квартале Осло. Взрыв унес жизни восьми человек. Траурные мероприятия начались с этого места.

Во время церемонии были зачитаны имена всех жертв теракта, затем прошло возложение венков и минута молчания. В кафедральном соборе прошла поминальная служба, после которой в церквях по всей стране пробили колокола.

Памятные мероприятия прошли и на Утойе. Вечером жители Ослов услышат 77 колокольных ударов, по числу жертв теракта на острове.

Андрес Брейвик сейчас отбывает 21-летний тюремный срок – это максимальное наказание, возможное по норвежским законам. При этом срок может продлеваться.