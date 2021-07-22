"Москва и мир": ревакцинация в столице и ограничения во Франции

Сделать повторную прививку от COVID-19 с 22 июля можно во всех городских центрах вакцинации. Это 119 поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", центры госуслуг "Мои документы" и другие популярные общественные места.



Для жителей столицы доступен "Спутник V" и его однокомпонентная версия "Спутник Лайт", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторную вакцинацию медики рекомендуют проходить через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми штаммами коронавируса. После того, как эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинация станет ежегодной.

Для получения повторной прививки понадобится только паспорт и полис ОМС, а также сертификат о первой вакцинации, если прививку пациент делал в частной клинике или в другом регионе.

У берегов Сочи прошел смерч. Происходящее сняли туристы. На кадрах видно, как вихрь движется недалеко от одного из пляжей. Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие двое суток в Сочи местами ожидаются грозы с ливнями и градом, а над акваторией Черного моря могут сформироваться смерчи.

В некоторых районах Краснодарского края действует режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков. Спасатели рекомендуют жителям Сочи и туристам временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Запрет на купание на всех пляжах города также ввели в Анапе. Это связано со штормом на море и с сильным донным течением. Но это еще не все неприятности, с которыми сейчас сталкиваются туристы. На побережье Черного и Азовского морей местами появилось множество гигантских медуз. Как пишут СМИ, самые крупные особи в диаметре достигают 40-ка сантиметров. Отдыхающие боятся купаться, многие жалуются на укусы и ожоги. Специалисты поясняют, что причиной такого нашествия медуз стала жара.

Более половины населения ЕС сделали прививку от коронавируса, это около 200 миллионов человек. Еще почти 70% европейцев получили первую дозу вакцины. Правда, несмотря на эти цифры, ситуация с распространением коронавируса в Европе остается напряженной.

Ангела Меркель заявила, что Германию стремительно атакует штамм коронавируса "Дельта". Если в июне в стране ежедневно регистрировали около 200 случаев заражения, то сейчас эта цифра уже достигает двух тысяч. Немецкие власти не исключают ужесточения антиковидного режима.

Во Франции уже ввели новые ограничения. В стране начали выдавать "санитарные пропуска". Теперь в музеи, кинотеатры и бассейны могут попасть только французы, сделавшие прививку. С августа ограничения ужесточат: QR-коды понадобятся для входа в рестораны и бары, а также для путешествий.

Это решение властей стало поводом для массовых акций протеста.

Беспорядки начались и в Греции. В Афинах противники обязательной вакцинации прошли маршем по центру города. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.