"Москва и мир": ревакцинация в столице и наводнение в Китае

Сделать повторную прививку от COVID-19 с сегодняшнего дня можно во всех городских центрах вакцинации. Это 119 поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", центры госуслуг "Мои документы" и другие популярные общественные места. Для жителей столицы доступен "Спутник V" и его однокомпонентная версия "Спутник Лайт", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторную вакцинацию медики рекомендуют проходить через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми штаммами коронавируса. После того как эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинация станет ежегодной.

Для получения повторной прививки понадобится только паспорт и полис ОМС, а также сертификат о первой вакцинации, если прививку пациент делал в частной клинике или в другом регионе.

У берегов Сочи прошел смерч. Происходящее сняли туристы. На кадрах видно, как вихрь движется недалеко от одного из пляжей. Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие двое суток в Сочи местами ожидаются грозы с ливнями и градом, а над акваторией Черного моря могут сформироваться смерчи.

В некоторых районах Краснодарского края действует режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков. Спасатели рекомендуют жителям Сочи и туристам временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Запрет на купание на всех пляжах города также ввели в Анапе. Это связано со штормом на море и с сильным донным течением. Но это еще не все неприятности, с которыми сейчас сталкиваются туристы. На побережье Черного и Азовского морей местами появилось множество гигантских медуз. Как пишут СМИ, самые крупные особи в диаметре достигают 40-ка сантиметров. Отдыхающие боятся купаться, многие жалуются на укусы и ожоги. Специалисты поясняют, что причиной такого нашествия медуз стала жара.

Количество жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек. Около трех миллионов все еще находятся в зоне бедствия. Власти продолжают массовую эвакуацию жителей. Из опасных районов вывезли более 370 тысяч человек.

Проливной дождь идет в регионе уже 5 дней. Совокупное количество осадков в городе Чжэнчжоу, который больше всего пострадал от стихии, превысило отметку в девятьсот миллиметров. Затопленным оказался метрополитен, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения. Во всей провинции нарушено железнодорожное и воздушное сообщение, размыты дороги.

При этом, по прогнозам синоптиков, стихия не собирается покидать регион. В связи с этим есть риск повторных наводнений. Уже сейчас площадь стихийных бедствий превысила двести тысяч гектаров. А ущерб, который природа нанесла экономики Китая, по предварительным данным, оценивается более чем в 140 миллионов долларов.