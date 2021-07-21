"Москва и мир": новоселье в Солнцеве и санитарные пропуска во Франции

21 июля, 22:35
В Солнцеве заселяют новый дом по программе реновации. Он находится на улице Щорса. В новостройке 258 квартир. Многоэтажка отвечает всем современным требованиям в сфере жилищного строительства. Есть система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, "умные" приборы учета, которые позволят сэкономить на коммунальных платежах. Результат оценил Сергей Собянин.
В новостройке будут жить около 180 семей. Их переселяют из трех домов в Боровском проезде. Всего в Солнцеве в программу реновации включены 43 жилых дома. В новые квартиры переедут более 7 тысяч человек.
На всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. В республике сейчас действуют 38 крупных очагов возгорания и установлен предпоследний, четвертый класс пожарной опасности.
Режим ЧС позволит без бюрократических проволочек выделять средства на борьбу с огнем. Огонь тушат с земли и с воздуха. За день пилоты совершают десятки вылетов и сбрасывают на горящие участки тонны воды. МЧС, Минобороны, "Авиалесоохрана", Рослесхоз направляют в регион дополнительные силы и технику.
Кроме того, начали формировать базу добровольцев, готовых выехать на помощь в борьбе с пожарами. Желающие могут передать продукты, воду и товары первой необходимости для эвакуированных жителей.
Сложная ситуация с природными пожарами и в Якутии. В зоне задымления находятся более ста населенных пунктов. С огнем борются более 2 тысяч человек. Чтобы помочь спасателям, "Авиалесоохрана" вызвала искусственные дожди в трех районах.
Французы оформляют санитарные пропуска. С сегодняшнего дня только обладатели этого документа могут посещать музеи, концертные залы, кинотеатры и фестивали. Оформить пропуск могут граждане, которые вакцинировались от коронавируса или недавно переболели.
С августа "санитарный пропуск" будет нужен, чтобы войти в бары, рестораны, кафе и торговые центры. Понадобится такой документ также для путешествия на самолете или поезде. Власти таким образом рассчитывает ускорить темпы вакцинации. Меры принимаются на фоне роста числа заражений. В стране фиксируют 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки.
Введение санитарных пропусков вызвало волну негодования. На акции, которые прошли в последние дни, вышли более ста тысяч человек. Протесты устроили во всех крупных городах.
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