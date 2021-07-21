"Москва и мир": коронавирус на юге РФ и санитарные пропуска во Франции

Половина пассажиров столичного метрополитена оплачивает проезд банковской картой. За 10 лет очереди в кассы сократились более чем в 3 раза. Если в 2010 году в среднем нужно было подождать 5 минут, то сегодня – всего полторы. Работу кассовых окон оптимизировали, теперь они открываются в зависимости от загруженности. А обновление программного обеспечения и оборудования позволило сократить время покупки билетов.

Также увеличилось количество аппаратов по продаже билетов – сейчас в метро установлено около двух тысяч терминалов. Их разместили так, чтобы пассажиры могли удобно и быстро пополнить карту "Тройка". Кроме того, по словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, до конца года в подземке введут ещё два бесконтактных способа оплаты проезда.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что сейчас ограничивать въезд на полуостров не собираются, однако если ситуация станет катастрофической, то сделать это придется. На этой неделе там установлен новый рекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом. В местном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в Крыму превалирует индийский штамм.

Власти и медики просят крымчан и туристов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста цифр.

Новый рекорд зафиксирован и в другой курортной зоне – на Кубани, где за сутки зафиксировали 245 случаев COVID-19. Отток туристов в Краснодарском крае отток уже заметен. Люди отменяют поездки.

Французы оформляют санитарные пропуска. С сегодняшнего дня только обладатели этого документа могут посещать музеи, концертные залы, кинотеатры и фестивали. Оформить пропуск могут граждане, которые вакцинировались от коронавируса или недавно переболели.

С августа "санитарный пропуск" будет нужен, чтобы войти в бары, рестораны, кафе и торговые центры. Понадобится такой документ также для путешествия на самолете или поезде. Власти таким образом рассчитывает ускорить темпы вакцинации. Меры принимаются на фоне роста числа заражений. В стране фиксируют 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки.

Как сообщили во французском Минздраве, за неделю распространение вируса выросло на 150 процентов. Введение санитарных пропусков вызвало волну негодования. На акции, которые прошли в последние дни, вышли более ста тысяч человек. Протесты устроили во всех крупных городах.