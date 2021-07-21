"Москва и мир": оплата проезда в метро и наводнение в Китае

21 июля, 15:00
Половина пассажиров столичного метрополитена оплачивает проезд банковской картой. За 10 лет очереди в кассы сократились более чем в 3 раза. Если в 2010 году в среднем нужно было подождать 5 минут, то сегодня – всего полторы минуты.
Работу кассовых окон оптимизировали – они открываются в зависимости от загруженности. А обновление программного обеспечения и оборудования позволило сократить время покупки билетов. Сегодня пассажиры тратят на это в среднем всего 23 секунды.
Также увеличилось количество аппаратов по продаже билетов – сейчас в метро установлено около двух тысяч терминалов. Их разместили так, чтобы пассажиры могли удобно и быстро пополнить карту "Тройка".
Кроме того, по словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, до конца года в подземке введут еще два бесконтактных способа оплаты проезда – виртуальную "Тройку" и Face Pay.
Тем временем, Сергей Собянин утвердил название новой ветки метро и девяти строящихся на ней станций. Линия, которая пройдет от платфомы Крымская до Троицка, будет называться Троицкая.
Уже в 5 районах Карелии зафиксированы крупные пожары. Огонь охватил территорию в 6,5 тысячи гектаров. Огонь тушат с земли и с воздуха – с вертолетов Ми-8. За день пилоты совершили 11 вылетов и сбросили на горящие участки около 30 тонн воды.
Масштаб бедствия сейчас такой, что бороться почти с 40 огромными очагами не удается. МЧС, Минобороны, "Авиалесоохрана", Рослесхоз направляют в регион дополнительные силы и технику. Кроме того, начинают формировать базу добровольцев, готовых выехать на помощь в борьбе с пожарами.
Также в Карелии заработали "Центры добровольческой помощи". Желающие могут передать продукты, воду и товары первой необходимости для эвакуированных жителей.
Сложная ситуация с природными пожарами и в Якутии. В зоне задымления находятся 107 населенных пунктов. С огнем борются более 2 тысяч человек. Чтобы помочь спасателям, "Авиалесоохрана" вызвала искусственные дожди в трех районах.
Жертвами наводнения в Китае стали по меньшей мере 25 человек. Проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в минувшее воскресенье, и продолжается до сих пор. Больше остальных пострадал Чжэнчжоу. В некоторых его районах выпало почти 900 миллиметров осадков.
Напора стихии не выдержала местная плотина. Жизнь города парализована: нарушено железнодорожное и воздушное сообщение, автотрассы размыты, затоплен метрополитен. На эвакуацию людей из подземки понадобилось несколько часов. Пассажиров буквально сносили потоки воды.
Более 200 тысяч местных жителей в экстренном порядке вывезли из города. Власти ввели в зоне бедствия высший уровень экстренного реагирования. На помощь спасателям пришли военные и полиция. На рынках регулярно проводятся проверки, инспекторы следят, чтобы торговцы не завышали цены на продовольствие и товары первой необходимости. Синоптики, между тем, предупреждают, что дожди сегодня могут усилиться, а в четверг стихия наконец-то отступит.
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