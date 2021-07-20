"Москва и мир": открытие авиасалона МАКС и новый девиз Олимпийских игр

250 компаний из более чем 50 стран представлены на Международном авиационно-космическом салоне в этом году. МАКС, уже 15 по счету, в очередной раз демонстрирует свой высокий статус. Это отметил Владимир Путин, который побывал на открытии.

Уже с завтрашнего дня авиасалон будет открыт для всех желающих. В программе показательных полетов примут участие около 80 самолетов и вертолетов. По традиции над площадками МАКС пролетят группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России "Русские витязи" и "Стрижи

Особняк, дорогие автомобили и крупные суммы денег. Это результат громкой спецоперации, которая прошла в Ставропольском крае. Там по делу о коррупции задержаны 32 сотрудника ГИБДД. Это начальник управления Алексей Сафонов и его подчиненные.

Их подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении властью и других нарушениях. Возбуждено уголовное дело. По версии следователей, задержанные несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур. Это позволяло беспрепятственно проводить грузоперевозки с нарушениями законодательства.

По данным СК, группировка получила взятки на сумму более 19 миллионов рублей. У подозреваемых изъяты автомобили и деньги. Следственный комитет показал видео из особняка, принадлежащего Алексею Сафонову. Интерьер особняка отделан лепниной и украшен хрустальными люстрами. Также есть снимки из ванной комнаты, на них запечатлены отделанные золотом раковина и унитаз.

Олимпийские игры отныне будут проходить под новым девизом. Так единогласно решили члены МОК. К привычному варианту, под которым атлеты соревнуются с 1894 году, – "Быстрее, выше, сильнее" – добавили слово "вместе". Эту идею выдвинул президент международного олимпийского комитета Томас Бах, когда переизбирался на новый срок.

Чиновник заявил, что обновленный девиз выражает потребность людей в солидарности и соответствует новым вызовам нашего времени.