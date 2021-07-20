"Москва и мир": новые тарифы в авиакомпаниях и отмена антиковидных ограничений в Англии

QR-коды, которые требовались, чтобы посещать столичные рестораны, кафе и бары, больше не нужны. По словам Сергея Собянина, решение об отмене этой системы принималось с учетом сложившейся эпидемической обстановкой в городе. Однако заведения могут и дальше пользоваться QR-кодами, если считают это необходимым.

Кроме того, с сегодняшнего дня всему общепиту разрешено вернуться к работе в ночное время при условии соблюдения всех санитарных требований. Также на этих же правилах возобновляется работа фудкортов и детских игровых комнат в торговых центрах.

Такие изменения в Москве вступают в силу на фоне новостей о том, что иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%. Эти данные предоставил Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исходя из своих исследований.

В российских авиакомпаниях скоро появятся специальные тарифы для семей с детьми. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, разницу в стоимости между обычными и льготными билетами возместит государство. Кабмин выделит для этого более миллиарда рублей.

Субсидировать таким образом перелеты планируют по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе популярные у туристов российские города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от направления

В Англии с 19 июля отменены почти все антиковидные ограничения. В стране, где проживает 85% населения Великобритании, жители теперь могут ходить в театры, на концерты и в ночные клубы. А на стадионах может собираться неограниченное число зрителей. Отменена рекомендация властей работать из дома, прекратил действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей.

Снятие ограничений сейчас вызвано огромным экономическим ущербом. Как сообщил Борис Джонсон, госдолг страны составляет почти 100% ВВП. С просьбой ослабить меры к правительству обращались в последние месяцы выдающие британские деятели: от Эндрю Ллойда Уэббера до Элтона Джона.