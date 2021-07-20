"Москва и мир": пожары в Карелии и новый девиз Олимпиады

18:25
Участники проекта "Московское долголетие", привитые от коронавируса, смогут посещать занятия очно. Группы начнут работу с завтрашнего дня. Как сообщила зам мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на такие меры городские власти решились из-за улучшения эпидемиологическая ситуации.
Кроме того, как показала практика именно люди старшего поколения ответственно относятся к своему здоровью – уже более 70% участников "Московского долголетия" вакцинированы от коронавируса.
Для очного посещения занятий необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде. Помимо вакцинированных горожан старшего возраста, на занятия смогут ходить и те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.
Площадь лесных пожаров в Карелии выросла до тысячи гектаров. Всего в регионе сейчас около 40 очагов возгорания. Из населенных пунктов уже эвакуировали более 600 человек.
В Карелию прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. Он заявил, что угрозы перехода огня на села или деревни нет, и ситуацию продолжают держать на контроле. За распространением пожаров следят в том числе с помощью снимков из космоса.
Олимпийские игры отныне будут проходить под новым девизом. Так единогласно решили члены МОК. К привычному варианту, под которым атлеты соревнуются с 1894 году, – "Быстрее, выше, сильнее" – добавили слово "вместе".
Эту идею выдвинул президент международного олимпийского комитета Томас Бах, когда переизбирался на новый срок. Чиновник заявил, что обновленный девиз выражает потребность людей в солидарности, и соответствует новым вызовам нашего времени. Для популяризации нового слогана был даже запущен отдельный спортивный канал под названием "Быстрее, выше, сильнее – вместе".
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