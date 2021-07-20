"Москва и мир": "долголетие" в офлайне и пожары в США

Участники проекта "Московское долголетие", привитые от коронавируса, смогут посещать занятия очно. Группы начнут работу с 21 июля. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на такие меры городские власти решились из-за улучшения эпидемиологическая ситуации.

Кроме того, как показала практика, именно люди старшего поколения ответственно относятся к своему здоровью. Уже более 70% участников "московского долголетия" вакцинированы от коронавируса. Пока речь идет о занятиях на свежем воздухе: в парках, скверах и других городских локациях. Полный перечень открытых групп, а также расписание работы кружков и секций можно найти на mos.ru.

Для очного посещения занятий необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде. Помимо вакцинированных горожан старшего возраста, на занятия смогут ходить и те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Эра бумажных справок в России закончится в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышеко. По его словам, все выписки будут предоставляться в электронном виде с момента обращения. Чернышенко также рассказал, что до конца 2022 года более 200 услуг будут переведены в онлайн.

Сейчас разрабатываются сервисы для того, чтобы россиянам не нужно было носить с собой бумажные копии документов. Достаточно будет лишь защищенной цифровой копии в приложении "Госуслуги" на мобильном телефоне. Также правительство планирует уже в этому году обеспечить всех граждан бесплатной электронной подписью.

В некоторых регионах уже отказались от бумажных документов. Так, подмосковные школы вслед за столичными больше не будут запрашивать справки из поликлиники, которые выдаются после болезни. С 1 сентября учебные заведения будут получать информацию о заболевших учениках автоматически. У ребенка в таком случае будет стоять пропуск по уважительной причине.

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