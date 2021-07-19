"Москва и мир": новые тарифы в авиакомпаниях и отмена антиковидных ограничений в Англии

QR-коды, которые требовались для посещения столичных ресторанов, кафе и баров, больше не нужны. По словам Сергея Собянина, решение об отмене этой системы принималось с учетом сложившейся эпидемической обстановкой в городе. Однако заведения могут и дальше пользоваться QR-кодами, если считают это необходимым.
Кроме того, с сегодняшнего дня всему общепиту разрешено вернуться к работе в ночное время при условии соблюдения всех санитарных требований. Также на этих же правилах возобновляется работа фудкортов и детских игровых комнат в торговых центрах.
В российских авиакомпаниях скоро появятся специальные тарифы для семей с детьми. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, разницу в стоимости между обычными и льготными билетами возместит государство. Кабмин выделит для этого более миллиарда рублей.
Субсидировать таким образом перелеты планируют по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе популярные у туристов российские города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от направления
В Англии отменены почти все антиковидные ограничения. Жители страны теперь могут ходить в театры, на концерты и в ночные клубы, на стадионах может собираться неограниченное число зрителей. Отменена рекомендация властей работать из дома, прекратил действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей.
Все это происходит на фоне роста заболеваемости. В пятницу впервые за полгода в Великобритании было более 50 тысяч заражений. При этом смертность низкая. 49 случаев за сутки. И очень высокий процент вакцинированных.
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