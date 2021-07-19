"Москва и мир": новые тарифы в российских авиакомпаниях и наводнение в Германии

Более 200 миллионов рублей в общей сложности сэкономили пассажиры столичного метро благодаря акции "Время ранних". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Специальные цены действуют на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Проезд стоит в 2 раза дешевле.
Акцией, которая действует с прошлого ноября, пользуются в среднем около 84 тысяч человек ежедневно. И недавно ее решили продлить до конца года. Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проекта первой, так как является наиболее востребованной.
В российских авиакомпаниях скоро появятся специальные тарифы для семей с детьми. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, разницу в стоимости между обычными и льготными билетами возместит государство. Кабмин выделит для этого более миллиарда рублей.
Субсидировать таким образом перелеты планируют по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе популярные у туристов российские города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от направления.
По меньшей мере 164 человек погибли после разрушительного наводнения в Германии. Такие данные предоставила полиция. Наиболее сильно пострадал округ Арвайлер на западе страны, там более 110 жертв. Причиной бедствия стали ливни, которые начались еще 12 июля.
Из-за сильных осадков из берегов вышли притоки крупных многих рек. Из-за наводнения повреждены железнодорожные пути общей протяженностью более шестисот километров.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может подобрать подходящие слова, которые бы передали весь ужас ситуации с наводнениями в стране. Известно, что власти ФРГ предоставят более 300 миллионов евро на устранение последствий стихийного бедствия.
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