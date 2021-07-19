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Общество

18:20

"Москва и мир": реконструкция столичных поликлиник и наводнение в Германии

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4 столичные поликлиники открылись после реконструкции. Они расположены в Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, в Кунцеве и в Западном Дегунине. Медиков, работающих в последней, с новосельем поздравил Сергей Собянин. Мэр оценил итоги ремонта.

Здание было практически полностью перестроено: рабочие обновили фасад и внутреннюю отделку, коммуникации, перегородки, лифты, двери и окна. Также установили новое оборудование, создали удобные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для врачей.

Поликлиники отремонтировали в рамках крупнейшей программы реконструкции медучреждений – "Новый московский стандарт". По ней до 2024-го года планируют построить 30 новых зданий, а ещё 137 – реконструировать.

До середины недели в южных регионах России будет стоять аномальная жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что в Астраханской и Волгоградской областях температура поднимется до 40-42 градусов, а в Калмыкии – до 44 градусов.

Кроме того, температура воздуха выше нормы на 4-5 градусов ожидается в Ростовской области, в Краснодарском крае и на Ставрополье. При этом сильная жара не затронет Черноморское побережье. Там будет 30 градусов тепла.

В столичном же регионе зной наоборот отступит. По словам специалистов, к четвергу в Москве установится типичное "прохладное лето".

По меньшей мере 164 человек погибли после разрушительного наводнения в Германии. Такие данные предоставила полиция. Наиболее сильно пострадал округ Арвайлер на западе страны, там более 110 жертв. Причиной бедствия стали ливни, которые начались еще 12 июля.

Из-за сильных осадков из берегов вышли притоки крупных многих рек, в том числе крупных – Рейна и Мозеля. Потоки воды разрушали дома и мосты. Из-за наводнения повреждены железнодорожные пути общей протяженностью более шестисот километров.

Программа: Москва и мир
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