"Москва и мир": отмена QR-кодов в столице и ограничения в Англии

QR-коды, которые требовались для посещения столичных ресторанов, кафе и баров, больше не нужны. По словам Сергея Собянина, решение об отмене этой системы принималось с учетом сложившейся эпидемической обстановки в городе. Однако заведения могут и дальше пользоваться QR-кодами, если считают это необходимым.

Кроме того, с сегодняшнего дня всему общепиту разрешено вернуться к работе в ночное время при условии соблюдения всех санитарных требований. Также на этих же правилах возобновляется работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.

Такие изменения в Москве вступают в силу на фоне новостей о том, что иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%. Эти данные предоставил Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исходя из своих исследований.

Там также отметили, что это тот уровень, который позволяет лишь управлять ситуацией, в идеале же нужны 90%.

До середины недели в южных регионах России будет аномальная жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что в Астраханской и Волгоградской областях температура поднимется до 40–42 градусов, а в Калмыкии – до 44 градусов. В Северо-Кавказских республиках – Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии – будет +40.

Кроме того, температура воздуха выше нормы на 4–5 градусов ожидается в Ростовской области, в Краснодарском крае и на Ставрополье. Там прогнозируют до +41 градуса. При этом сильная жара не затронет Черноморское побережье. Там будет 30 градусов тепла.

В столичном же регионе зной, наоборот, отступит. По словам специалистов, к четвергу в Москве установится типичное прохладное лето. Температура понизится до 20–24 градусов. Синоптики утешают, что в ближайшее время аномальной жары в столице не предвидится.

В Англии с этого дня отменены почти все антиковидные ограничения. В стране, где проживает 85% населения Великобритании, жители теперь могут ходить в театры, на концерты и в ночные клубы. А на стадионах может собираться неограниченное число зрителей. Отменена рекомендация властей работать из дома, прекратил действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей.

Все это происходит на фоне роста заболеваемости. В пятницу впервые за полгода в Великобритании было более 50 тысяч заражений. При этом смертность низкая – 49 случаев за сутки – и очень высокий процент вакцинированных.

Локдаун в Королевстве был одним из самых продолжительных в Европе. Снятие ограничений сейчас вызвано огромным экономическим ущербом. Как сообщил Борис Джонсон, госдолг страны составляет почти 100% ВВП. С просьбой ослабить меры к правительству обращались в последние месяцы выдающие британские деятели: от Эндрю Ллойда Уэббера до Элтона Джона.