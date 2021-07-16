"Москва и мир": погода в столице и потоп в Европе

Предупреждение о грозе, ливне и шквалистом усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду будет действовать в столице до вечера 16 июля. Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом выходные будут без осадков и жаркие. Прогнозируют +32 градуса. В городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС жителям столицы рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Также спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в столице и области. По их словам, в жару не следует пользоваться открытым огнем. А в и лесопарковых зонах после пикников не стоит оставлять посуду и самовозгораемые материалы. Также нельзя бросать на землю горящие спички и окурки, поджигать сухую траву.

Зной в столице начнет спадать с понедельника. Как пояснили метеорологи, грядет перестройка температурного режима. В дневные часы термометры покажут около +20 градусов. Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

В России увеличат срок действия паспортов. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Так, все документы будут действительны еще 90 дней после исполнения их владельцам 20 или 45 лет. Такую меру приняли, чтобы избежать экстренной замены паспорта.

По нынешним правилам, документ должен быть сдан в течение 30 дней после дня рождения. Этот срок посчитали неудобным для граждан. Кроме того, теперь оформлять паспорт будут не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, где подано заявление.

Сейчас процедура занимает минимум 10 дней, если документы предоставлены по месту жительства, и месяц во всех остальных случаях. На этот период выдается временное удостоверение личности. Однако с таким документом россияне, к примеру, не могут оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

В Германии жертвами наводнения стали не менее 80 человек. Более 1,3 тысячи пропали без вести, сообщает немецкое издание Die Welt. Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн–Вестфалия.

Проливные дожди начались в понедельник. В результате вышли из берегов притоки Рейна и другие небольшие реки, затопив все окрестные населенные пункты. Вода прибывала так быстро, что люди едва успевали выскочить на крышу, откуда их доставали спасатели. Из-за оползней некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

Власти уже выделили 50 миллионов евро на ремонт дорог и мостов. Но ущерб от стихии, по предварительным оценкам, составит миллиарды евро.

В Бельгии жертвами наводнения стали 12 человек. Пропавших без вести десятки. Больше всего стихия затронула Льеж и пригороды. Сильнейшие ливни также в Чехии, Нидерландах, Люксембурге, Франции и Швейцарии. Такое рекордное количество осадков ученые связывают с глобальным потеплением.