"Москва и мир": отмена QR-кодов в столице и наводнение в Германии

Предупреждение о грозе, ливне и шквалистом усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду будет действовать в столице до вечера 16 июля. Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом выходные будут без осадков и жаркие. Прогнозируют +32 градуса. В городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС жителям столицы рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Также спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в столице и области. По их словам, в жару не следует пользоваться открытым огнем. А в и лесопарковых зонах после пикников не стоит оставлять посуду и самовозгораемые материалы. Также нельзя бросать на землю горящие спички и окурки, поджигать сухую траву.

Зной в столице начнет спадать с понедельника. Как пояснили метеорологи, грядет перестройка температурного режима. В дневные часы термометры покажут около +20 градусов. Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град.

В Москве с 19 июля отменяются обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе и баров. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что введение цифровых пропусков было необходимой мерой, и она уже принесла результаты.

Сергей Собянин пояснил , что ситуация с вирусом по-прежнему остается сложной, но тем не менее уже четвертую неделю есть улучшение основных показателей. По словам мэра, количество случаев госпитализации в Москве снизилось на 30%. Из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.

Мэр также сообщил, что число желающих вакцинироваться резко возросло – более чем в 10 раз. За последний месяц прививку в Москве сделали свыше 2 миллионов человек.

Хорошими темпы вакцинации считают и в Подмосковье. Так прививочную кампанию оценил губернатор Андрей Воробьев. Он тоже объявил о том, что общепит с понедельника будет работать без QR-кодов.

В Германии растет число погибших в результате наводнения. Жертв уже больше 100. Свыше 1,4 тысячи человек пропали. В пострадавших районах полностью отключена мобильная и стационарная телефонная сеть,

возможно поэтому пока не удается установить контакт с этими людьми. Поисково-спасательная операция продолжается.

Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Проливные дожди начались в понедельник. Потоками воды смывало дома, машины и дороги. Власти выделили 50 миллионов евро на ремонт дорог и мостов. Но ущерб от стихии, по предварительным оценкам, составит миллиарды евро.

В Бельгии жертвами наводнения стали не менее 22 человек. Пропавших без вести десятки. Больше всего стихия затронула Льеж и пригороды. Многих людей пришлось снимать с крыш домов.

Сильнейшие ливни также в Чехии, Нидерландах, Люксембурге, Франции и Швейцарии. Такое рекордное количество осадков ученые связывают с глобальным потеплением.