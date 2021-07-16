"Москва и мир": закрытие участка метро и прощание с Петром Мамоновым

На время закрытия участка Сокольнической линии метро для пассажиров запустят 180 бесплатных автобусов КМ. С 17 июля по 8 августа движения не будет от "Спортивной" до "Тропарево". Автобусы будут курсировать по этому маршруту с 05:30 утра до 2 часов ночи с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". Для компенсационных автобусов сделают временные выделенные полосы, проезд по ним будет разрешен только для общественного транспорта.

Прощание с Петром Мамоновым пройдет 17 июля утром в Донском монастыре. Об этом сообщила его вдова Ольга Мамонова. Похороны состояться на кладбище в подмосковном городе Верея, где музыкант и актер жил последние 25 лет. Петр Мамонов скончался 15 июля от последствий коронавируса на 71 году жизни.

В Германии жертвами наводнения стали не менее 80 человек. Более 1 300 пропали без вести, сообщает немецкое издание Ди Вельт. Проливные дожди начались в понедельник. В результате вышли из берегов притоки Рейна и другие небольшие реки, затопив все окрестные населенные пункты. Вода прибывала так быстро, что люди едва успевали выскочить на крышу, откуда их доставали спасатели. Из-за оползней некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.