"Москва и мир": непогода в столице и ливни в Германии

В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения о грозе актуально до ночи четверга. В МЧС рекомендуют во время непогоды не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, и по возможности укрываться в помещениях.

Некоторые районы столицы сильно залило. На улицах столицы дежурят 300 бригад "Мосводостока" со специальной техникой, которые готовы устранять подтопления.

И если проливному дождю и его последствиям обрадовались не все москвичи, то осадков явно ждали обитатели зоопарка. Так, слоны вышли прямо под ливень, чтобы охладиться.

Зной, по прогнозам, спал ненадолго – синоптики прогнозируют в Москве жаркие выходные, осадков в субботу воскресенье не ожидается. Но уже в начале следующей недели на смену жаре придут сильный дождь, град и шквалистый ветер.

Заявления на "школьную" выплату подали больше 8 миллионов россиян. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, это две трети от общего числа семей, которым полагаются средства.

Сумма составляет 10 тысяч рублей. Ее получит один из родителей на каждого ребенка возрасте от 6 до 18 лет. Деньги на "школьные" выплаты выделило правительство.

Единовременные школьные выплаты будут перечислять на карту любой платежной системы. Наличными сумму получить нельзя, но и заводить какую-либо специальную карту не требуется.

Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек. Десятки числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадал регионы Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где объявлено чрезвычайное положение.

Во многих городах пропало электричество и нет сотовой связи. Без света остались не менее 200 тысяч человек. В одной из больниц аварийно отключилось электричество. На лечении там находятся более 400 человек. Их эвакуируют.

Дожди в Германии начались накануне, и будут идти до вечера пятницы. Вышедшие из берегов реки затопили дороги и размыли дамбы. Есть опасность схода оползней.

Ливни в Центральную и Западную Европу принес мощный циклон "Бернд". В Бельгии жертвами стихии стали два человека. Из-за подтоплений началась эвакуация. Город Льеж и пригороды объявлены красной зоной, где дожди будут идти до конца недели.

Льет также в Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Польше. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности в 10 департаментах.