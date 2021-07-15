"Москва и мир": речные трамваи и ливни в Европе

Речные трамваи на электричестве станут частью транспортной системы столицы. В городе хотят возобновить регулярные пассажир­ские перевозки, где можно будет расплачиваться в том числе картой "Тройка". Первые 2 регулярных пассажирских маршрута по Москве-реке должны запустить в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. 15 июля мэру показали макет будущего электрического судна, установленного у причала "Зарядье".

Мэр напомнил, что первые речные пассажирские трамвайчики начали ходить по Москве-реке почти 100 лет назад и существовали вплоть до 2006 года. Потом остались только туристические судна.

По словам Сергея Собянина, новый речной пассажирский транспорт будет отвечать всем последним технологиям. А первыми регулярными маршрутами станут направления от Киевского вокзала через "Сити" в "Фили" и от ЗИЛа до Печатников.

В Москве начались проверки соблюдения требований обязательной вакцинации. Об этом заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, за рейды будет отвечать в том числе Роспотребнадзор. Организациям-нарушителям грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей или даже 1 миллион, в зависимости от типа организации.

По постановлению главного санитарного врача по Москве, прививку должны сделать не менее 60% работников определенных отраслей. Речь идет в том числе о сотрудниках общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, клиентских подразделений банков, многофункциональных центров. Также вакцинироваться следует тем, кто работает в сферах транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры и некоторых других.

Срок подачи сведений о вакцинации сотрудников первым компонентом для организаций уже завершился. Вторую прививку работникам необходимо сделать до 15 августа.

В Германии после сильных ливней пропали около 60 человек. Точное число пока установить не удалось. 7 человек погибли. Затопило регион Рейнланд-Пфальц. В городе Аденау потоки воды разрушили 6 домов, еще десятки строений могут обрушиться. А в городе Битбург-Прюм люди спасались на крыше дома, пока за ними не приехали спасатели. Вышедшие из берегов реки затопили дороги и размыли дамбы. Есть опасность схода оползней.

Дожди в Германии начались накануне и будут идти до вечера пятницы. Ливни в Центральную и Западную Европу принес мощный циклон "Бернд". В Бельгии из-за подтоплений началась эвакуация. Город Льеж и пригороды объявлены красной зоной, где дожди будут идти до конца недели, а всего за день в регионе выпадает месячная норма осадков.

Льет также в Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Польше. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности в 10 департаментах. Из-за ливней реки могут выйти из берегов.