"Москва и мир": день взятия Бастилии и жара в столице

Жара до + 33 градусов и локальные дожди ожидаются в столице на выходных. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Жителей также предупреждают о необычном для столичного региона явления – сухих грозах. Будет греметь гром, сверкать молнии, при этом дождь пройдет кратковременный либо все закончится совсем без осадков.

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Такие данные опубликовали во Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике, COVID-19 выявили у более чем 5 миллионов 800 тысяч россиян. Из-за роста заболеваемости в нашей стране действуют новые правила. Например, посещение общепита по QR-кодам в Москве. И меры могут усилить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ужесточение ограничений, подобное введенным во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом.

В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии. Зрители могли присутствовать, но только при условии, что у них были маски и один из трех документов – отрицательный тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о том, что человек уже переболел.