"Москва и мир": строительство станций и парад в честь Дня взятия Бастилии

В столице заканчивают строительство новых станций метро Люблинско-Дмитровской линии. Проходка тоннелей в районе Северный завершена на 70 %. Участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В него войдут 3 станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Также в планах сделать транспортно-пересадочный узел.

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Такие данные опубликовали во Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике, COVID-19 выявили у более чем 5 миллионов 800 тысяч россиян. Из-за роста заболеваемости в нашей стране действуют новые правила. Например, посещение общепита по QR-кодам в Москве. И меры могут усилить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ужесточение ограничений, подобное введенным во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом.

В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии. Зрители могли присутствовать, но только при условии, что у них были маски и один из трех документов – отрицательный тест на коронавирус, сертификат о вакцинации или справка о том, что человек уже переболел.