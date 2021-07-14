"Москва и мир": жара в столице и заболеваемость коронавирусом в России

Жара до +33 градусов и локальные дожди ожидаются в столице на выходных. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Жителей также предупреждают о необычном для столичного региона явления – сухих грозах. Будет греметь гром, сверкать молнии, при этом дождь пройдет кратковременный либо все закончится совсем без осадков.
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Такие данные опубликовали во Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике, COVID-19 выявили у более чем 5 миллионов 800 тысяч россиян. Из-за роста заболеваемости в нашей стране действуют новые правила. Например, посещение общепита по QR-кодам в Москве. И меры могут усилить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ужесточение ограничений, подобное введенным во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом.
Около 85% спортсменов и официальных лиц, которые будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио, уже привились от коронавируса или имеют к нему иммунитет. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Кроме того, все участники Игр будут ежедневно сдавать тесты на ковид в Олимпийской деревне. Она, кстати, уже открылась. Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, около 44 гектаров. Территория рассчитана на одновременное проживание 18 тысяч спортсменов и других членов олимпийских сборных.
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