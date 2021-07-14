"Москва и мир": поезда "Москва-2020" и запрет для судов в Венеции

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Поездов "Москва-2020" в столичном метро стало больше в полтора раза. В прошлом году на линии вышли 45 новых составов, а в этом еще 24. 10 из них ходят по Кольцевой линии, благодаря чему на этой ветке пассажиров перевозят только поезда "Москва-2020". Еще 14 суперсовременных поездов стали курсировать по Калужско-Рижской линии. Там вагоны новых серий теперь составляют почти 50% парка.
Поезда "Москва" отличаются от составов старого поколения дизайном и плавностью хода. Пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами благодаря широким переходам. Между сиденьями находятся USB-разъемы для зарядки гаджетов.
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. Такие данные опубликовали во Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике, COVID-19 выявили у более чем 5 миллионов 800 тысяч россиян. Из-за роста заболеваемости в нашей стране действуют новые правила. Например, посещение общепита по QR-кодам в Москве. И меры могут усилить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ужесточение ограничений, подобное введенным во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом.
В центр Венеции запретили заходить большим круизным судам. Такой законопроект одобрил совет министров Италии после того, как на Рим надавила ЮНЕСКО. В скором времени организация включит Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Поэтому с 1 августа власти Италии запретили большим судам проходить через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко, чтобы сохранить венецианскую лагуну.
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