"Москва и мир": вакцинация госслужащих и взрыв в Геленджике

Более 70 % госслужащих правительства Москвы сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Согласно постановлению главного санитарного врача города, вакцинироваться до 15 июля необходимо людям, работающим в сфере торговли и услуг, госслужащим и сотрудникам организаций, подведомственных органам власти. Причем прививку должны сделать не менее 60% работников.



Власти Геленджика вывезли гостей отеля, в котором сегодня произошел взрыв. Постояльцев расселили. Хлопок в помещении на первом этаже гостиницы "Азария" раздался утром. В результате погиб находившийся в этот момент на улице молодой человек. Еще пятеро пострадали, в том числе 14-летняя девочка. Все они госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести. Причины взрыва выясняют следователи. По предварительным данным, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.

Всемирная организация здравоохранения может одобрить "Спутник V" осенью. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что эксперты ВОЗ приезжали в Россию с инспекцией для оценки качества нашего препарата и добавил, что ожидается еще одна проверка.