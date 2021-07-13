"Москва и мир": одобрение "Спутник V" и обязательная вакцинация во Франции

Более 70 % госслужащих правительства Москвы сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Согласно постановлению главного санитарного врача города, вакцинироваться до 15 июля необходимо людям, работающим в сфере торговли и услуг, госслужащим и сотрудникам организаций, подведомственных органам власти. Причем прививку должны сделать не менее 60% работников.

Всемирная организация здравоохранения может одобрить "Спутник V" осенью. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что эксперты ВОЗ приезжали в Россию с инспекцией для оценки качества нашего препарата и добавил, что ожидается еще одна проверка.

Франция вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей. Прививки должны сделать медики и средний медперсонал в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также все специалисты или волонтеры, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан. Проверять наличие прививок у врачей начнут с 15 сентября. С этого же месяца медики, которые не прошли вакцинацию, больше не смогут работать и получать зарплату.