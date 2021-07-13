"Москва и мир": закрытие станций московского метро и обязательная вакцинация во Франции

На Сокольнической линии 17 июля закроются несколько станций. Это необходимо для проведения работ на Большой кольцевой линии. До 8 августа поезда не будут ходить между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Участок закроют, поскольку работы будут вестись днем.
В центре зала на станции "Проспект Вернадского" построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Сейчас на месте будущего перехода кабели. Их нужно отключить и переложить. Для этого придется обесточить контактный рельс и соответственно остановить движение.
На время работ в подземке для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Москвичам также рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами по МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиям. Кроме того, регулярных автобусов пустят больше.
Юго-западный участок БКЛ, куда входит "Проспект Вернадского", планируют открыть в сентябре. После этого на станции станет свободнее на 15 процентов.
Как минимум один человек погиб во время взрыва бытового газа в Геленджике. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там также рассказали, что в больницу доставлены пятеро пострадавших, в том числе ребенок. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в 09:35 в частной четырехэтажной гостинице "Азария" после того, как на первом этаже включили свет. Там находится магазин. По предварительной версии, утечка произошла из-за износа инженерных сетей. Кроме того, первый этаж здания был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.
Из гостиницы эвакуировали 50 человек. В здании повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится разбор завалов. В ликвидации последствий ЧП участвуют более 40 человек. Также у гостиницы работают следователи, которые устанавливают точные причины произошедшего.
Франция вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей. Прививки должны сделать медики и средний медперсонал в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также все специалисты или волонтеры, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан. Проверять наличие прививок у врачей начнут с 15 сентября.
С этого же месяца те медики, которые не прошли вакцинацию, больше не смогут работать и получать зарплату. Об этом заявил глава Минздрава страны Оливье Веран.
Прививка станет обязательным условием для посещения баров, ресторанов и торговых центров, а также для проезда на поездах и полета на самолетах. Как заявил президент Эммануэль Макрон, эти правила вступят в силу с августа.
Кроме того, с 21 июля без санитарного пропуска будет невозможно посетить культурные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали.
О новых мерах, в том числе об обязательной вакцинации, также объявила Греция. Там сделать прививку обяжут медработников и сотрудников домов престарелых.
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