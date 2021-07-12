"Москва и мир": COVID-free рестораны и больничные по уходу за детьми

Свадьбы, юбилеи и корпоративы теперь можно проводить только в COVID-free ресторанах Москвы. То есть в заведениях, которые работают по системе QR-кодов. Правила касаются залов в закрытых помещениях и до 1 августа не распространяются на шатры и летние веранды. Сейчас в столице работают около восьми тысяч COVID-free-ресторанов и кафе.

Больничные по уходу за детьми до восьми лет больше не будут зависеть от трудового стажа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 сентября размер оплаты составит 100 % среднего заработка.

Премьер отметил, что правительство направило на выплаты почти один миллиард рублей, чтобы всем, кому положены пособия, их предоставили вовремя. Мера будет особенно актуальна для для молодых мам и пап, у которых еще нет большого трудового стажа.

Рекордная волна жары и засухи в США, которая пока не спадает, привела к многочисленным лесным пожарам. Огонь охватил 300 тысяч акров в шести штатах на западе страны. Наиболее сильно страдает Калифорния. Там сейчас рекордная температура, местами 54 градуса по Цельсию. Власти эвакуировали около 3 тысяч человек.

