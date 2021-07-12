"Москва и мир": высокая температура в ЦФО и лесные пожары в США

Свадьбы, юбилеи и корпоративы теперь можно проводить только в COVID-free ресторанах Москвы. То есть в заведениях, которые работают по системе QR-кодов. Правила касаются залов в закрытых помещениях и до 1 августа не распространяются на шатры и летние веранды. Сейчас в столице работают около восьми тысяч COVID-free-ресторанов и кафе.

Смертность в столичном регионе может увеличиться из-за жаркой погоды. Об этом говорят медики. По словам специалистов, количество летальных исходов от обострений хронических заболеваний в период зноя 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни. И сейчас погода может быть не менее опасной. По прогнозам синоптиков, жара захватит почти всю европейскую часть России на ближайшие дни.

Рекордная волна жары и засухи в США, которая пока не спадает, привела к многочисленным лесным пожарам. Огонь охватил 300 тысяч акров в шести штатах на западе страны. Наиболее сильно страдает Калифорния. Там сейчас рекордная температура, местами 54 градуса по Цельсию. Власти эвакуировали около 3 тысяч человек.