"Москва и мир": два кластера инновационного центра МГУ и высокая температура

В столице появятся еще два кластера инновационного центра МГУ "Воробьевы горы". Здания для них начинают строить. Старт дал Сергей Собянин вместе с ректором Московского университета Виктором Садовничим. Кластер "Междисциплинарный" предназначен для гуманитарных исследований и когнитивных наук. А "Образовательный" будет отдан под размещение образовательного блока, управляющей компании, офисов, научно-технологических стартапов и проведение мероприятий.

Смертность в столичном регионе может увеличиться из-за жаркой погоды. Об этом говорят медики. По словам специалистов, количество летальных исходов от обострений хронических заболеваний в период зноя 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни. И сейчас погода может быть не менее опасной. По прогнозам синоптиков, жара захватит почти всю европейскую часть России на ближайшие дни.

В Лондоне после финала чемпионата Европы по футболу, где англичане уступили итальянцам, произошли столкновения фанатов двух стран. Британская полиция заявила, что в результате арестованы 49 человек. Ранения и травмы из-за болельщиков, которые вели себя неадекватно, получили 19 правоохранителей. Такое поведение болельщиков осудили в УЕФА. Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы впервые в своей истории. Но итальянцы все же не дали англичанам получить кубок.