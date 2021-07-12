"Москва и мир": оранжевый уровень опасности и больничные по уходу за детьми

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Объявленный еще в среду оранжевый уровень погодной опасности в столице продлен как минимум до сегодняшнего вечера. Такой режим действует в городе уже почти неделю. Температура в Москве сейчас выше нормы на 7 градусов. Синоптики прогнозируют, что сильная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля.
Больничные по уходу за детьми до восьми лет больше не будут зависеть от трудового стажа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 сентября размер оплаты составит 100 % среднего заработка.
Премьер отметил, что правительство направило на выплаты почти один миллиард рублей, чтобы всем, кому положены пособия, их предоставили вовремя. Мера будет особенно актуальна для молодых мам и пап, у которых еще нет большого трудового стажа.
В Лондоне после финала чемпионата Европы по футболу, где англичане уступили итальянцам, произошли столкновения фанатов двух стран. Британская полиция заявила, что в результате арестованы 49 человек. Ранения и травмы из-за болельщиков, которые вели себя неадекватно, получили 19 правоохранителей. Такое поведение болельщиков осудили в УЕФА. Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы впервые в своей истории. Но итальянцы все же не дали англичанам получить кубок.
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