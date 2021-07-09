"Москва и мир": ситуация с COVID-19 в столице и наводнение в Нью-Йорке

09 июля, 20:00
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что есть снижение уровня заболеваемости. За последние сутки в столице подтвердили 6 643 новых случая COVID-19.
При этом, по словам мэра, прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в городе он бы не взялся, поскольку госпитализированных много, и это вызывает тревогу. Ежедневно в Москве в больницы забирают около 1 700 человек в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Тем временем в столице продолжается вакцинация от коронавируса. Собянин рассказал, что число привитых первым компонентом скоро может составить 3,5 миллиона человек. Мэр отметил, что это хорошая цифра.
На этой неделе Собянин также открыл 2 новых центра вакцинации. Один из них расположен на стадионе "Лужники". Он рассчитан на мигрантов, но сделать прививку там может любой желающий. Также еще один пункт теперь есть в Гостином дворе.
На Камчатке найден один из черных ящиков самолета Ан-26. По предварительным данным, у бортового самописца нет критических повреждений. Он будет отправлен на расшифровку в Москву.
Кроме того, с места катастрофы начали вывозить обломки самолета. Уже обнаружены и фрагменты тел всех погибших в результате авиакатастрофы. Жертвами трагедии стали 28 человек, среди них 6 членов экипажа. У родственников начали брать генетический материал для судебно-медицинской экспертизы.
Крушение легкомоторного самолета "Камчатских авиалиний" произошло 6 июля вблизи поселка Палана. Перед посадкой экипаж Ан-26 перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа спасатели нашли на склоне сопки и в море. Причины катастрофы выясняются.
Сильные дожди, которые обрушились на Нью-Йорк, вызвали наводнение. Тропический шторм "Эльза" превратил дороги в реки, вода проникла даже в метро. Некоторые станции оказались затопленными, пассажирам приходилось выбирались из подземки по пояс в воде.
Метеорологи предупредили, что ливни будут заливать Нью-Йорк, а также соседний Нью-Джерси и дальше все выходные.
"Эльза" – пятый шторм в Атлантике в этом году. Он пронесся по странам Карибского бассейна. Там жертвами стихии стали 3 человека. Самые большие разрушения на южном побережье Кубы. По мере приближения к США ураган оставался достаточно мощным.
Побережья США он достиг в среду. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра превышала 22 метра в секунду. Жителям рекомендовали не покидать своих домов.
В соседней Джорджии от удара стихии пострадала база военно-морских сил США. Ураган там вызвал торнадо. Пострадали 10 человек.
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