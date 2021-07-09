"Москва и мир": открытие станции "Смоленская" и вакцинация в Китае

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро открылась после ремонта. Работы велись с февраля прошлого года. Все это время поезда проезжали станцию без остановки.

На станции стало больше света, поменяли 50-метровый эскалатор, который прослужит теперь еще почти 50 лет, также заменены системы освещения, пожарной сигнализации. Был проведен ряд работ, чтобы станция работала почти для 40 тысяч москвичей, которые пользуются ею в рабочие дни.

В ходе работ восстановлен исторический вид станции: специалисты отреставрировали полы с первоначальным рисунком и декор витражей фасада. Во время предыдущего ремонта, который проводили более 40 лет назад, многие элементы декора просто закрашивали, а что-то снимали и убирали на склад. "Смоленская", например, лишилась оригинальных светильников-торшеров. Теперь их восстановили в первоначальном виде, и они украсили новые эскалаторы

Заразившиеся штаммом "Дельта" россияне возвращаются в страну из Европы, США и Мальдив. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на эту мутацию в России сейчас приходятся 66% случаев заражения.

Анна Попова также заявила, что в нашей стране надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с этой болезнью.

Эту инициативу поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с пандемией. И в идеале всем россиянам следует сделать прививку. Но такой план, по оценке Дмитрия Пескова, в реальности все же труднодостижим.

Между тем туристам, которые еще не прошли вакцинацию, все же разрешат посещать Краснодарский край. Однако с одним условием. Прививку им придется сделать по прибытии на курорт. По словам властей Кубани, регион сможет обеспечить вакциной всех желающих.

Количество прививок от коронавируса в Китае приближается к отметке 1,3 миллиарда. Это 40% от всех уколов, сделанных в мире. К концу года в КНР планируют вакцинировать 80% населения и тем самым достичь коллективного иммунитета. В одном только Пекине вакцинация вышла почти на 100%.

Ежедневно в стране прививочные центры посещают 20 миллионов человек. Полная запись на недели вперед. Первыми иммунизировали всех работников сферы услуг, образования и транспорта. Их начали прививать в декабре прошлого года.

При этом в стране продолжают действовать самые жесткие в мире карантинные меры. Все въезжающие в Китай уходят на карантин в специальный обсерватор. Изоляция длится минимум 21 день. Если в каком-то городе будут зафиксированы случаи COVID-19, то его полностью заблокируют.

В настоящее время в КНР одобрены 4 вакцины от коронавируса, все собственного производства. При этом Госуправление по надзору за лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний еще 22 препаратов от COVID-19.