"Москва и мир": погода в столице и вакцинация в Китае

Москвичей ждет "парниковый котел". Об этом редком погодном явлении рассказали в центре погоды "Фобос". Оно связано с приходом скандинавского антициклона в европейскую часть России. В результате жителей столичного региона ожидают зной и отсутствие осадков на протяжении 12 дней.
По словам специалистов, этот июль может вписать себя в метеоисторию как один из самых засушливых за последние 55 лет, а может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годам.
По данным синоптиков, осадки вернутся в Москву во второй половине июля, но норма по количеству дождей будет выполнена лишь наполовину.
В настоящее время в столице установилась температура 29–32 градуса тепла днем. Ночью столбики термометров не опускаются ниже +20. Из-за жары оранжевый уровень опасности в Москве продлили до вечера 9 июля.
На Камчатке найден один из черных ящиков самолета Ан-26. По предварительным данным, у бортового самописца нет критических повреждений. Он будет отправлен на расшифровку в Москву.
Поиски второго черного ящика продолжаются. В работах участвуют водолазы. За минувшие сутки они обследовали более 3 тысяч квадрантах километров морского дна.
Кроме того, с места катастрофы начали вывозить обломки самолета. Уже обнаружены и фрагменты тел всех погибших в результате авиакатастрофы. Жертвами трагедии стали 28 человек, среди них 6 членов экипажа. У родственников начали брать генетический материал для судебно-медицинской экспертизы.
Крушение легкомоторного самолета "Камчатских авиалиний" произошло 6 июля вблизи поселка Палана. Перед посадкой экипаж Ан-26 перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа спасатели нашли на склоне сопки и в море. Причины катастрофы выясняются.
Количество прививок от коронавируса в Китае приближается к отметке 1,3 миллиарда. Это 40% от всех уколов, сделанных в мире. К концу года в КНР планируют вакцинировать 80% населения и тем самым достичь коллективного иммунитета. В одном только Пекине вакцинация вышла почти на 100%.
Ежедневно в стране прививочные центры посещают 20 миллионов человек. Полная запись на недели вперед. Первыми иммунизировали всех работников сферы услуг, образования и транспорта. Их начали прививать в декабре прошлого года.
При этом в стране продолжают действовать самые жесткие в мире карантинные меры. Все въезжающие в Китай уходят на карантин в специальный обсерватор. Изоляция длится минимум 21 день. Если в каком-то городе будут зафиксированы случаи COVID-19, то его полностью заблокируют.
В настоящее время в КНР одобрены 4 вакцины от коронавируса, все собственного производства. При этом Госуправление по надзору за лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний еще 22 препаратов от COVID-19.
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