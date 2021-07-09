"Москва и мир": открытие станции "Смоленская" и наводнение в Нью-Йорке

09 июля, 22:00
Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро открылась после ремонта. Работы велись с февраля прошлого года. Все это время поезда проезжали станцию без остановки.
На станции стало больше света, поменяли 50-метровый эскалатор, который прослужит теперь еще почти 50 лет, также заменены системы освещения, пожарной сигнализации. Был проведен ряд работ, чтобы станция работала почти для 40 тысяч москвичей, которые пользуются ею в рабочие дни.
В ходе работ восстановлен исторический вид станции: специалисты отреставрировали полы с первоначальным рисунком и декор витражей фасада. Во время предыдущего ремонта, который проводили более 40 лет назад, многие элементы декора просто закрашивали, а что-то снимали и убирали на склад. "Смоленская", например, лишилась оригинальных светильников-торшеров. Теперь их восстановили в первоначальном виде, и они украсили новые эскалаторы
Заразившиеся штаммом "Дельта" россияне возвращаются в страну из Европы, США и Мальдив. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на эту мутацию в России сейчас приходятся 66% случаев заражения.
Анна Попова также заявила, что в нашей стране надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с этой болезнью.
Эту инициативу поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с пандемией. И в идеале всем россиянам следует сделать прививку. Но такой план, по оценке Дмитрия Пескова, в реальности все же труднодостижим.
Между тем туристам, которые еще не прошли вакцинацию, разрешат посещать Краснодарский край. Однако прививку им придется сделать по прибытии на курорт. По словам властей Кубани, регион сможет обеспечить вакциной всех желающих.
Сильные дожди, которые обрушились на Нью-Йорк, вызвали наводнение. Тропический шторм "Эльза" превратил дороги в реки, вода проникла даже в метро. Некоторые станции оказались затопленными, пассажирам приходилось выбирались из подземки по пояс в воде.
Метеорологи предупредили, что ливни будут заливать Нью-Йорк, а также соседний Нью-Джерси и дальше все выходные.
"Эльза" – пятый шторм в Атлантике в этом году. Он пронесся по странам Карибского бассейна. Там жертвами стихии стали 3 человека. Самые большие разрушения на южном побережье Кубы. По мере приближения к США ураган оставался достаточно мощным.
Побережья США он достиг в среду. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра превышала 22 метра в секунду. Жителям рекомендовали не покидать своих домов.
В соседней Джорджии от удара стихии пострадала база военно-морских сил США. Ураган там вызвал торнадо. Пострадали 10 человек.
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