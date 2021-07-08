"Москва и мир": участок ЦКАД и отставка тренера сборной России по футболу

Летние веранды в столице продолжат работать без QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние дни ситуация с коронавирусом в столице постепенно стабилизируется.

Москвичи стали ответственно относиться к вакцинации. Ежедневно в городе прививаются около 100 тысяч человек. И пока власти не планируют вводить новые ограничения. Более того, с завтрашнего дня открывается Московский зоопарк. Также снова станут доступны детские и спортивные площадки в парках.

Сергей Собянин добавил, что стабилизация обстановки с вирусом в городе внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть по-прежнему очень высоки. Бороться с коронавирусом, по словам мэра, возможно только массовой вакцинацией.

На этой неделе Сергей Собянин открыл 2 новых крупных прививочных центра – в Гостином дворе и в "Лужниках". Там все сделано для того, чтобы москвичи не стояли в очереди и могли пройти процедуру комфортно.

ЦКАД открыт полностью. Центральная кольцевая автодорога, соединяющая основные магистрали Москвы и 13 федеральных трасс, замкнулась. Движение по последнему 25-километровому участку, запустил Владимир Путин. Теперь автомобили могут ездить по всем 336 километрам.

Центральная кольцевая автодорога проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Строить трассу начали в 2014 году и открывали поэтапно. Первый участок был запущен в 2017 году.

На ЦКАД практически нет светофоров, одноуровневых пересечений и перекрестков. Это позволяет водителям набирать скорость и быстро добираться до нужной точки. Также трасса разгружает столичные улицы от транзитного транспорта и избавляет магистрали от пробок на въезде.

Стоимость проезда зависит от маршрута, категории автомобиля и наличия транспондера. С ним скидка составит от 15 до 50%.

Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной России по футболу. В РФС заявили, что приняли совместное с ним решение о расторжении контракта. В Союзе уже занялись поисками кандидатов на замену.

Станислав Черчесов возглавлял нашу команду с 2016 года. Под его руководством сборная прошла в четвертьфинал на домашнем мундиале 2018 года, и там в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. После завершения турнира Владимир Путин вручил Станиславу Черчесову орден Александра Невского.

В марте 2020 года главный тренер подписал новый контракт сроком до 30 декабря 2022 года. Но на нынешнем чемпионате Европы россияне не сумели выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Сборная проиграла Бельгии и Дании и победила только Финляндию. Министр спорта Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали такой результат неудовлетворительным.